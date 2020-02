Afscheid in Amsterdam van overleden componist Reinbert de Leeuw

In Amsterdam wordt vrijdag afscheid genomen van dirigent en componist Reinbert de Leeuw, die vorige week op 81-jarige leeftijd overleed. Om 11.00 uur is er een voor alle belangstellenden toegankelijke afscheidsbijeenkomst in het Muziekgebouw. Aansluitend is de teraardebestelling om 15.00 uur op begraafplaats Zorgvlied. Ook daar kan iedereen naartoe die daar behoefte aan heeft.

De Leeuw was mede-oprichter van het Schönberg Ensemble (nu Asko|Schönberg) waarmee hij 45 jaar heeft opgetreden. Hij is ook bekend om zijn vertolkingen van composities van de componist Erik Satie waarmee hij in de jaren zeventig roem oogstte.