Filerijden naar de sneeuw, want het midden en zuiden hebben vrij

Carnaval staat voor de deur en behalve voor scholen in het zuiden begint de voorjaarsvakantie ook in het midden van het land. Met andere woorden: het wordt druk op de weg richting de wintersportgebieden. De ANWB verwacht vrijdagmiddag al de eerste opstoppingen in Duitsland, maar vooral zaterdag moeten wintersporters rekening houden met veel vertraging.

Op zaterdag is het tussen 09.00 en 15.00 uur erg druk op de wegen, waarschuwt de ANWB. De langste files zullen staan op de A7 (Ulm-Füssen), A8 (Stuttgart-München-Salzburg), A9 (Neurenberg-München) en de A93 (voor de grens bij Kufstein).

Ook in Frankrijk wordt het aansluiten in de files op weg naar de Franse Alpen. Wie zaterdag tussen 10.00 uur en 13.00 uur over de A40 (Mâcon-Chamonix) en de A43 (Lyon-Chambéry) rijdt, moet rekening houden met vertraging. De laatste kilometers van de N90 na Albertville kosten de meeste tijd, verwacht de ANWB.

In Oostenrijk zal het verkeer vastlopen op bekende knelpunten, zoals de Fernpasroute (B179) tussen Füssen en Reutte, de A10 bij Salzburg, de S16 bij Bludenz en de A12 tussen Kufstein en Landeck. In Zwitserland zijn dat de A1 (Zürich-Bern) en de A9/A12 tussen Martigny en Vevey.