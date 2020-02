Financiële steun voor de verduurzaming van je woning

We worden ons steeds meer bewust van de noodzaak een minder grote impact op het klimaat te maken. Extreme weersomstandigheden en het stijgen van de zeespiegel brengen de gevolgen van de stijgende temperaturen als gevolg van menselijke activiteiten dicht bij huis, ook in Nederland.

Een beter milieu begint bij jezelf geldt hier nog steeds. Daarom kijken steeds meer Nederlanders naar het duurzamer maken van de eigen woning. De wil om te verbeteren is er zeker, wat er vaak echter mist zijn de financiële middelen om ook echt aanzienlijke aanpassingen te maken. In dit artikel gaan we in op de middelen die je kunt overwegen om ook jouw woning klaar te maken voor het volgende decennium.

Verduurzamen voor het klimaat

De Rijksoverheid is er zich zeker van bewust dat er bij huiseigenaren een klimaat slag gemaakt kan worden. Met subsidies en informatie hebben ze geprobeerd mensen zich meer bewust te maken van de urgentie en ook haalbaarheid van verduurzamingsmaatregelen.

Als huiseigenaar zijn er echter meer stappen die je kunt ondernemen om jouw huis duurzamer te maken. Het voordeel van verduurzaming van je woning is niet alleen dat je hiermee een steentje bijdraagt aan een beter milieu, maar ook dat je de waarde van je woning en ook het wooncomfort hiermee verhoogd en tevens je energierekening aanzienlijk kunt verlagen.

Aan de slag met duurzaamheid eigen woning

Om eerst helder te krijgen waar je momenteel staat op het gebied van duurzaamheid en waar besparing eventueel mogelijk, kun je een Bespaarcheck doen bij bijvoorbeeld De Energiebespaarders. Ontwikkelingen qua klimaat innovatie en technieken gaan ontzettend snel en het is lastig je bewust te zijn van alle mogelijkheden. Met een aantal relevante vragen over jouw woning, krijg je een passend advies over de verduurzaming maatregelen die in jouw huis van toepassing kunnen zijn.

Goede isolatie staat hier vaak voorop, zoals ook Triodos Bank erkent met lagere hypotheken voor een goed geïsoleerde woning. Van het dak tot de vloer, met goede isolatie zorg je ervoor dat de duurbetaalde warmte niet gelijk weer ontsnapt. Zeker als je zelf de energie opwekt voor deze warmte, met zonnepanelen of windenergie, wordt de noodzaak snel duidelijk de energie zo goed mogelijk te behouden.