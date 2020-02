Flink meer inbraken tijdens carnaval

In het zuiden van het land vieren dezer dagen niet alleen carnavalsgangers feest, maar ook inbrekers. In de grootste carnavalssteden neemt het aantal inbraken met gemiddeld 72 procent toe ten opzichte van de dagen ervoor, meldt verzekeraar Interpolis.

In Maastricht en Breda is het inbraakrisico tijdens carnaval volgens Interpolis het grootst. De gemiddelde stijging in de carnavalsperiode in de jaren 2014 tot en met 2019 bedraagt voor Maastricht 249 procent. Voor Breda is dit 153 procent, in Eindhoven 128 procent en in Venlo 61 procent.

De verzekeraar adviseert carnavalsgangers een aantal simpele maatregelen te nemen. Zo zouden feestvierders het beste hun auto voor de deur of op de oprit kunnen laten staan. “Pak de fiets of laat je thuisbrengen met een taxi. Een typische win-winsituatie. Zo kun jij een biertje drinken en lijkt het net alsof je thuis bent.” Ook wordt geadviseerd de verlichting aan te laten, zowel beneden als boven. Buitenverlichting met een sensor bij de voor- of achterdeur is ook een goed idee, aldus Interpolis. “Inbrekers werken niet graag in het zicht.”