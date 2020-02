‘Maximaal 3000 euro smartengeld voor huishouden Groningen’

Huishoudens in Groningen kunnen maximaal 3000 euro smartengeld krijgen voor immaterieel leed dat is veroorzaakt door aardbevingen die het gevolg zijn van de gaswinning. Er wordt geen bewijs gevraagd van de geleden schade, zei vicepremier Hugo de Jonge na de ministerraad. “Anders kom je in een enorme administratieve toestand terecht.”

Elke Groninger komt in aanmerking voor een vergoeding voor immateriƫle schade. Het gaat om een vergoeding voor wonen, welzijn en gezondheid. Mensen moeten hun aanvragen wel motiveren. Dat staat in het advies van een commissie van juridische experts aan minister Eric Wiebes (Economische Zaken).

Het onafhankelijke Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) in oprichting gaat kijken hoe zij dit advies gaat overnemen. Maar de kwartiermaker van het IMG heeft zich “in grote lijnen al aangesloten bij het advies”, aldus De Jonge. Nog voor de zomer moet de regeling zijn uitgewerkt.