Minister wil buitensporig jobhoppen topambtenaren tegengaan

Sommige topambtenaren veranderen te snel van baan en komen daardoor ervaring tekort, erkent verantwoordelijk minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken). Hij wil de hoge omloopsnelheid tegengaan, “want voor sommige functies is het echt wel van belang dat je wat meer ervaring hebt”.

Van de 88 topambtenaren zat de helft twee jaar of zelfs nog korter geleden nog op een andere post, wijst onderzoek van NRC uit. De krant laat ambtenaren en bestuurskundigen aan het woord die zich zorgen maken om de nadelige gevolgen die het gebrek aan oudgedienden heeft voor hun werk. Het korps van topambtenaren, de zogeheten Algemene Bestuursdienst (ABD), ligt onder het vergrootglas door de ambtelijke missers bij onder andere de Belastingdienst.

Knops ziet ook wel voorbeelden van topambtenaren die het gebrek aan ervaring is opgebroken. “Maar ik ga hier geen individuele gevallen bespreken.”

Hoge ambtenaren moeten nu na uiterlijk zeven jaar overstappen naar een andere baan. Maar die deadline werpt zo zijn schaduw vooruit, dat ze soms al jaren eerder elders gaan solliciteren. “Daar zouden we wel wat beter naar moeten kijken”, vindt Knops.

Van afschaffen van het roulatiesysteem is geen sprake, onderstreept hij, maar bijsturen is “zeker” wel nodig. “Maar niet vanuit het idee dat het heel slecht gaat, maar vanuit het idee dat het beter kan.” De maximumtermijnen zijn er niet voor niets, benadrukt Knops. Voorheen, toen ambtenaren jaren- of zelfs decennialang op dezelfde post konden blijven, werden zij soms te machtig en raakten ze ongevoelig voor de wereld buiten hun ministerie.

De minister beloofde de Kamer al eerder dat hij het functioneren van de ABD tegen het licht gaat houden.