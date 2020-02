OM eist 15 jaar cel voor moord op Alkmaarse kickbokser in 2001

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag voor de rechtbank in Alkmaar wegens moord vijftien jaar cel geëist tegen Juri H. uit Estland. Volgens de aanklaagster staat vast dat de 47-jarige Est bijna negentien jaar geleden de Alkmaarse kickbokser Coen de Nijs om het leven bracht.

De destijds 38-jarige De Nijs werd op 22 juni 2001 op klaarlichte dag in het centrum van Alkmaar van korte afstand van achteren door zijn hoofd geschoten. De politie heeft altijd in het duister getast over de achtergronden. H. bekende de moord vorig jaar plotseling toen hij in Nederland een celstraf uitzat voor wapenbezit. Hij zei uit wroeging te handelen.

De Est, die lang zweeg over het motief, zei vrijdagmorgen dat het ging om “een persoonlijk conflict”. De aanklaagster geloofde daar niets van. Zij sprak van “een koelbloedige moord, uitgevoerd in opdracht, na een zeer professionele voorbereiding”.