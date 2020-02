OM: uitlevering Saïd R. gaat nog maanden duren

Het gaat waarschijnlijk nog maanden duren voor Saïd R., de vermeende rechterhand van Ridouan Taghi, in Nederland is. R. werd eerder deze maand aangehouden in Colombia.

Het uitleveringsverzoek wordt momenteel voorbereid, laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten. Als dat verzoek aan Colombia is gedaan, hangt het van de autoriteiten daar af hoe snel het kan gaan. Ook belangrijk is of R. meewerkt aan zijn uitlevering. Als hij dat niet doet, kan het proces veel langer gaan duren. Een woordvoerder van het OM verwacht dat we maanden verder zijn tot de uitlevering rond is.

De 47-jarige R. wordt gezien als de man naast vermeend onderwereldkopstuk Taghi – die nadrukkelijk met achternaam genoemd wil worden. Hij werd eind vorig jaar opgepakt in Dubai. Na zijn arrestatie was hij heel rap in Nederland, dat kwam omdat Dubai hem als ongewenst vreemdeling het land uit had gezet.