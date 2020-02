In de Penitentiaire Inrichting in Arnhem is vrijdagavond een overleden persoon gevonden. De politie is begonnen met een onderzoek. Over oorzaak en identiteit is nog niets bekend.

Een politiewoordvoerster bevestigde dat de overledene is gevonden binnen de hekken van de gevangenis.

PI Arnhem, aan de Ir. Molsweg, is zowel een gevangenis als een Huis van Bewaring en biedt plaats aan ongeveer 270 gedetineerden.