Politie zwijgt nog over fataal steekincident Wageningen

De politie kan vrijdagmorgen nog niets zeggen over het steekincident in een zorginstelling aan de Morel in Wageningen, waarbij woensdagavond een bewoner om het leven kwam. Volgens een woordvoerster is het onderzoek naar wat er is gebeurd nog in volle gang.

Volgens de Regionale Instelling Beschermd Wonen (RIBW) Arnhem & Veluwe Vallei en burgemeester Geert van Rumund van Wageningen is er met een mes gestoken. De politie bevestigt dat vrijdag nog niet. Twee begeleiders raakten gewond door messteken en moesten naar het ziekenhuis. Hoe de bewoner om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Er is nog niemand aangehouden.

Volgens Omroep Gelderland heeft de bewoner kort voor zijn dood via Facebook driemaal om hulp van de politie gevraagd. Buurtbewoners zeggen dat zij ook drie keer naar alarmnummer 112 moesten bellen. Pas een half uur na het eerste telefoontje arriveerden de eerste agenten. De rijksrecherche onderzoekt hoe de politie woensdagavond heeft gehandeld. De politie-eenheid Oost-Nederland is ook een intern onderzoek gestart.