Scholenkoepel slaat alarm over criminele leerlingen en geweld

De scholenkoepel iHub slaat alarm over criminele leerlingen, meldt RTL Nieuws. Binnen de koepel, waaronder 30 scholen vallen met speciaal onderwijs in de Randstad, hebben zich ernstige incidenten voorgedaan. Het gaat dan onder meer om een leerling die een doorgeladen vuurwapen trok in een school, een opgeblazen gevel door een vuurwerkbom en leerlingen die cocaïne op zak hebben.

Volgens de scholenkoepel wordt de situatie steeds erger en daarom wil de organisatie ermee naar buiten. “Als we dit in de doofpot blijven stoppen en dit niet agenderen, zal er uiteindelijk geen oplossing komen”, zegt bestuurder Mariëtte van Leeuwen van de scholenkoepel tegen RTL Nieuws.

Bij iHub zijn basisscholen, middelbare scholen en mbo-scholen aangesloten, onder meer in Rotterdam en Amsterdam.

Het afgelopen jaar telde de scholenkoepel meer dan 3500 incidenten. Het gaat dan van schoppen en slaan tot wapenbezit en drugshandel. Met name de ernstige incidenten namen de afgelopen drie maanden flink toe, zegt Van Leeuwen: “We zien nu in drie maanden wat we eerder in drie jaar zagen.”

Volgens Van Leeuwen staan er ook wel eens ‘gangs’, ofwel jeugdbendes, voor een school. Die staan daar dan “omdat er een prijs op het hoofd van een leerling gezet is”. Deze jeugdbendes laten zich volgens haar inspireren door rappers uit de Verenigde Staten en drillmuziek, een muziekstroom afkomstig uit Chicago. Hierin dagen rappers uit verschillende gebieden elkaar uit.

Docenten zeggen steeds banger te zijn. Een van hen zegt op weg naar huis steeds in de achteruitkijkspiegel te kijken of niemand haar achtervolgt.

Van Leeuwen zou graag meer hulp krijgen van jeugdzorg, politie en justitie.