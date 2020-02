Dit weekend erg veel drukte op de wegen naar de wintersport

Wie dit weekend met de auto richting wintersportlanden rijdt, moet rekening houden met lange files. Die beginnen al in Zuid-Duitsland. De deelstaat Beieren krijgt vakantie en dat valt samen met het carnavalsweekend. In Nederland begint voor scholen in de regio’s Midden en Zuid de voorjaarsvakantie.

De ANWB denkt dat het zaterdagmiddag heel erg druk wordt op de Duitse wegen. In de Franse Alpen is het dan ook nog eens de drukste dag van het hele wintersportseizoen, met een piek tussen 10.00 uur en 13.00 uur. Veel vertraging ook in Oostenrijk, en op de routes naar de skigebieden zal het verkeer op veel plaatsen vastlopen, denkt de ANWB. Later zaterdagmiddag neemt die drukte af.

In Nederland verwacht de verkeersdienst komend weekend weinig problemen. In het zuiden zijn veel stadscentra lastig bereikbaar vanwege de carnavalsoptochten. In Amsterdam begint zaterdag de Huishoudbeurs in de RAI en in Utrecht is dit weekend de Motorbeurs in de Jaarbeurs.