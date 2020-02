Gouden Film voor Mi Vida

De feelgoodkomedie Mi Vida heeft meer dan 100.000 bezoekers getrokken. De film heeft daarom de Gouden Film Award gekregen, maakten het Nederlands Film Festival en Paradiso Filmed Entertainment zaterdagochtend bekend. Hoofdrolspeelster Loes Luca werd vrijdag al verrast met de prijs.

Regisseur Norbert ter Hall is blij en trots dat het publiek de film “over echte mensen met echte problemen met zoveel liefde heeft omarmd”, laat hij weten in een reactie. “We hebben deze film opgedragen aan onze moeders en daar zijn nu 100.000 moeders bij gekomen.”

Mi Vida gaat over de 65-jarige kapster Lou die een heimelijke droom koestert: ze zou wel in Spanje willen wonen. Maar ze voelt zich schuldig tegenover haar kinderen en kleinkinderen en besluit genoegen te nemen met een cursus Spaans in Cádiz. In de gastvrije stad aan zee kan ze haar zorgende rol loslaten en over haar toekomst nadenken.