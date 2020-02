‘Grote zorgen over ondergronds laden van elektrische auto’s’

Ondergrondse parkeergarages zijn gevaarlijk doordat er steeds meer elektrische auto’s in staan die tijdens het laden in brand kunnen vliegen. Een brandende auto in zo’n parkeergarage bemoeilijkt bovendien het blussen. Kassa bezocht met veiligheidsdeskundigen diverse parkeergarages, en die bleken geen van allen brandveilig, meldt het consumentenprogramma van BNNVARA.

Volgens Kassa zijn deskundigen voor een verbod op ondergronds laden. Ook het Instituut voor Fysieke Veiligheid zou daar voorstander van zijn. Die instantie wil voor de zomer met richtlijnen komen waar ondergrondse parkeergarages aan moeten voldoen. ‘Wij gaan gemeenten die een vergunning aanvragen voor laadplekken dringend adviseren om alleen nog bij de uitgang van parkeergarages te laden, zodat de brandweer er makkelijk bij kan”, aldus René Hagen van het instituut.

Bij het programma hebben zich meerdere mensen gemeld die te maken hebben gehad met een auto die tijdens het laden vlam vatte.