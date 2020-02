Minister Slob wil één vast aanmeldmoment voor middelbare scholen

Groep 8-leerlingen zouden zich vanaf schooljaar 2022/2023 op eenzelfde moment moeten aanmelden voor een middelbare school. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Arie Slob (Basis en Voortgezet Onderwijs). Hierdoor maken alle leerlingen evenveel kans op hun voorkeursschool en op het voor hen best passende niveau.

Nu is het nog zo dat een leerling zich kan inschrijven wanneer het toetsadvies binnen is. Dit moment verschilt vaak per school, waardoor niet alle kinderen een gelijke kans hebben.

Ook wil de minister af van harde beoordelingsmomenten en deze meer over de schoolcarrière verspreiden. Dit brengt ook met zich mee dat de bekende eindtoets voortaan de ‘doorstroomtoets’ heet, als het aan Slob ligt.

Bij een beoordeling kunnen scholen beter rekening houden met toetsen over het gehele jaar. “Zo kan een kind op de middelbare school ook makkelijker naar een ander schoolniveau als dat beter past.”