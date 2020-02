Parasite al door 300.000 Nederlanders gezien

Het Zuid-Koreaanse drama Parasite van Bong Joon Ho heeft tot nu toe 300.000 bezoekers naar de filmzalen getrokken. Dat blijkt uit actuele cijfers van de Nederlandse bioscoopbranche. Het bezoekersaantal is een nieuw record voor een Aziatische arthousefilm.

Parasite draait sinds 28 november in de Nederlandse bioscopen en filmtheaters. De film gaat over een arm gezin dat op slinkse wijze een plek weet te bemachtigen in het leven van een steenrijke familie. Parasite kreeg in Cannes de Gouden Palm en won onlangs een Golden Globe, twee BAFTA’s en vier Oscars, waaronder die voor beste film en beste regisseur.