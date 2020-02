Minister Blok op fregat De Ruyter: escalatie met Iran voorkomen

De militaire aanwezigheid van Nederland in de Perzische Golf moet juist voorkomen dat het conflict met Iran escaleert. Tegelijk is het nodig dat er wordt gepraat. Dat benadrukte minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken tijdens een bezoek aan het fregat De Ruyter in de haven van Abu Dhabi.

Het Nederlandse marineschip doet mee aan een Europese missie, die nu officieel begint. Het machtsvertoon in de Straat van Hormuz is bedoeld om af te schrikken en moet voorkomen dat er nog “agressieve acties” zijn die de scheepvaart kunnen hinderen, aldus Blok. Nederland stuurde de De Ruyter na een reeks aanvallen op olietankers. Nederland als handelsland wil overal op de wereld optreden als handel en stabiliteit worden bedreigd: “We willen niet dat onze schepen worden aangevallen.”

De bewindsman is op rondreis in het Midden-Oosten om door gesprekken met machthebbers te zorgen dat de spanningen afnemen. “Dat we geen oorlogsschepen meer nodig hebben. Dat we uiteindelijk iedereen om de tafel krijgen.”

Het zal niet makkelijk zijn, erkent Blok. Maar hij wijst erop dat hij zaterdag in Iran door het regime is ontvangen. “Als ze niet in de Nederlandse inspanning ge├»nteresseerd zouden zijn, hadden ze dat allemaal niet gedaan.”