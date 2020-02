Opiniepeiler De Hond ziet nieuwe verzuiling

In de Nederlandse samenleving is opnieuw sprake van verzuiling. Dat blijkt volgens opiniepeiler Maurice de Hond uit de huidige politieke voorkeuren.

Hij ziet dat er drie politieke ‘blokken’ zijn ontstaan: VVD/CDA, GroenLinks/PvdA/Partij voor de Dieren/SP en Forum voor Democratie/PVV/50PLUS. D66 vormt een brug tussen het eerste en het tweede blok. ChristenUnie en SGP vormen een eigen blokje, met een verbinding naar CDA, aldus De Hond.

In de vorige eeuw was Nederland ook verzuild, maar die indeling liep ook langs religieuze lijnen. Dat is bij de vorming van de nieuwe blokken geen factor meer. De huidige verzuiling hangt volgens De Hond samen met de verwachtingen over de eigen financiële toekomst en of mensen veranderingen in de samenleving zien als nieuwe kans of als bedreiging. Ook het opleidingsniveau speelt een rol. Verder blijkt dat twee derde van de ondervraagden vooral omgaat met vrienden die hetzelfde denken over actuele politieke onderwerpen.

Volgens de opiniepeiler realiseren de leden van de nieuwe zuilen zich niet dat ze deel uitmaken van die nieuwe zuil en hebben ze weinig tot geen respect voor leden van de andere zuilen. De nieuwe verzuiling lijkt dan ook de oorzaak te zijn van de huidige polarisatie (uitvergroting van tegenstellingen) en heftigheid van politieke discussies, zegt De Hond.