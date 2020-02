Optocht Maastricht gaat door, maar zonder grote wagens

De grote carnavalsoptocht in Maastricht gaat door, maar dan zonder gemotoriseerd verkeer. Dat betekent dat de carnavalswagens niet meetrekken, zei een woordvoerder van carnavalsvereniging De Tempeleers.

De traditionele optocht met de deze zondag wel heel toepasselijke naam “De Boonte Störm” (de bonte storm) begint om 12.11 uur met het inschieten (het lossen van elf schoten uit een kanon) op het Vrijthof. Vanaf 14.11 uur trekt de optocht door de binnenstad van de Limburgse hoofdstad.

De optocht in Maastricht is daarmee een van de weinige optochten die zondag wel de storm trotseren, zij het dus in afgeslankte vorm.