Tientallen carnavalsoptochten geschrapt

Met het oog op de harde wind zijn deze zondag in Limburg en Brabant al meer zo’n tachtig carnavalsoptochten afgelast. De regionale omroepen 1Limburg en Omroep Brabant hebben ze op een rijtje gezet.

Uit de lijstjes blijkt dat een groot deel van de optochten wordt verplaatst, de meeste naar maandag of dinsdag. Een enkele optocht is helemaal geschrapt. Van een deel is nog niet bekend of ze op een andere dag worden gehouden.

Onder de afgelaste carnavalsoptochten zijn die van Tilburg, Waalwijk, Weert, Heerlen en Sittard. Maastricht neemt zondagochtend een beslissing.

In het zuiden van het land worden windstoten verwacht van 75 tot 100 kilometer per uur. Ook valt er overvloedige regen.