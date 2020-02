Waterberging opengezet om peil Rotte binnen perken te houden

De waterberging in de Eendragtspolder ten noordoosten van Rotterdam is opengezet. Die maatregel is genomen om te voorkomen dat het waterpeil van de Rotte te hoog wordt.

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard meldt dat regen en wind forse hogere waterstanden in de Rotte veroorzaken. Het schap laat daarom overtollig water van de Rotte naar de Eendragtspolder stromen.

Ook in de Maas staat het water hoog. Daarom heeft de gemeente Rotterdam de eeuwenoude binnenhaven Boerengat gesloten om het achterliggende gebied te beschermen tegen wateroverlast.