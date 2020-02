Eerste aflevering Boer zoekt vrouw trekt 2,9 miljoen kijkers

De eerste reguliere aflevering van het nieuwe seizoen van Boer zoekt vrouw heeft zondagavond bijna 2,9 miljoen kijkers getrokken. De populaire KRO-NCRV-show was daarmee verreweg het best bekeken programma van de dag. Arjen Lubach brak opnieuw zijn eigen kijkcijferrecord. Voor het eerst keken er meer dan anderhalf miljoen mensen naar Zondag met Lubach.

Lubach, dat precies na Boer zoekt vrouw geprogrammeerd stond, wist 1,65 miljoen kijkers naar NPO 3 te trekken en scoorde daarmee beter dan Ivo Niehes TV Show die op NPO 1 na Boer zoekt vrouw 1,35 miljoen kijkers wist te boeien. RTL 4 en SBS6 kwamen zondag niet boven het miljoen uit.

Voor de start van een nieuwe reeks van Boer zoekt vrouw, de elfde, was opnieuw minder belangstelling. De tiende serie begon in het najaar van 2018 nog met 3 miljoen kijkers, terwijl het negende seizoen in februari 2017 nog bijna 4 miljoen kijkers trok. De voorstelronde van het huidige seizoen trok in september overigens bijna 2,6 miljoen kijkers.