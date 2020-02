In een grote loods aan de Schipholweg in Boesingheliede, een buurtschap vlakbij Amsterdam, woedt een grote brand. De brandweer probeert te voorkomen het vuur overslaat naar aanpalende gebouwen, laat een woordvoerder weten.

De brandweerwoordvoerder zegt dat een deel van het pand, dat ongeveer 30 bij 50 meter is, verhuurd is. Onbekend is wat zich in de loods bevindt.

De Schipholweg (N232) is vanwege de brand afgesloten in beide richtingen.