Man steelt 32 mobiele telefoons tijdens carnaval in Breda

Agenten hebben afgelopen nacht in Gilze bij toeval ontdekt dat een man 32 mobiele telefoons heeft gestolen. Vermoedelijk heeft hij deze buitgemaakt tijdens carnaval in het centrum van Breda.

De agenten vroegen een fietser te stoppen na een overtreding. Die vluchtte toen een drassig weiland in, en gooide zijn rugzak in een sloot. In de tas vond de politie de smartphones en de identiteitskaart van de verdachte.

De man is nog niet gepakt, meldt de politie op Facebook. Maar omdat zijn identiteit bekend is, verwachten agenten dat binnenkort te doen.