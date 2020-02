Medewerkster evenementenlocatie stort drie ton op eigen rekening

Een 54-jarige medewerkster van een evenementenlocatie in Groningen wordt ervan verdacht circa 300.000 euro van haar werkgever op haar eigen bankrekening te hebben gestort. De FIOD doet onderzoek naar de verduistering na een melding over ongebruikelijke transacties.

Het viel op dat de vrouw na werktijd regelmatig grote contante stortingen deed op haar bankrekening. Op basis van haar inkomsten konden die bedragen niet worden verklaard. Zij werkte op de financiƫle afdeling en beschikte over kasgelden. Het geld is vermoedelijk gebruikt om online te gokken, aldus de FIOD.

De vrouw is op 21 januari aangehouden voor verhoor. Zij is ontslagen. Op haar woning is beslag gelegd.