Oproep aan scholen: controleer loodgehalte in kraanwater

Scholen doen er goed aan om niet alleen hun gebouw te controleren op loden waterleidingen, maar ook een watermonster te laten analyseren op lood. De PO-Raad geeft dat advies. “Er is namelijk een kleine kans dat geen loden leidingen meer in het schoolgebouw aanwezig zijn, maar er toch een te hoge loodconcentratie aanwezig is in het water dat uit de kranen komt”, aldus de sectororganisatie van het basisonderwijs.

Het kan in theorie zo zijn dat de toevoerleiding van lood is. Sinds 1960 mogen loden leidingen niet meer worden aangelegd, maar in en rond oudere gebouwen zijn ze soms nog aanwezig.

De PO-Raad raadde scholen al eerder aan hun waterleidingen na te lopen. “Het advies om ook een watermonster te nemen, is een voortschrijdend inzicht”, zegt een woordvoerder van de raad.

Een te hoge dosis lood in drinkwater is schadelijk voor de gezondheid. Het kan vooral de ontwikkeling van de hersenen en het zenuwstelsel van jonge kinderen negatief beïnvloeden en leiden tot een lagere intelligentie en gedragsveranderingen. Zwangere vrouwen moeten het daarom ook mijden. Kinderen tot zeven jaar zijn het kwetsbaarst voor gezondheidsschade.