Premier Rutte spreekt Zeeuwen over afblazen komst kazerne

Premier Mark Rutte gaat in Zeeland in gesprek met Zeeuwen over de afgeblazen verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. De hele provincie reageerde woedend en verbolgen over deze stap van het kabinet, en eist compensatie.

Rutte komt op 5 maart naar het Arsenaaltheater in Vlissingen. Hij is uitgenodigd door de Zeeuwse VVD, meldt Omroep Zeeland. “Het is goed dat de premier komt om met de Zeeuwen te praten. Over de kazerne, maar zeker ook over hoe nu verder”, aldus het Zeeuwse VVD-Kamerlid AndrĂ© Bosman.

Het zit de Zeeuwen vooral dwars dat zij zo lang aan het lijntje zijn gehouden. Het besluit om de kazerne van Doorn naar Vlissingen te verkassen, is in 2012 genomen. Maar huidig staatssecretaris Barbara Visser twijfelde al geruime tijd of de verhuizing wel door moest gaan. Zij vreest onder meer een leegloop bij het elitekorps, omdat veel mariniers niet naar Zeeland willen. De Zeeuwen gingen ondertussen gewoon door met de voorbereidingen.