Sulfiet wordt ondanks verbod nog steeds in vlees gebruikt

Vleesverwerkende bedrijven maken nog altijd gebruik van de verboden stof sulfiet, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Wel neemt het aantal overtreders af. Begin 2019 waren nog 21 van de 42 gecontroleerde bedrijven (50 procent) in overtreding. Aan het eind van dat jaar bleek dat 7 van de 46 geïnspecteerde bedrijven het verbod hadden genegeerd (15 procent).

Een van de bedrijven mag geen vlees meer produceren, de rest kreeg een boete. De inspectie werd gedaan bij bedrijven die al eens eerder in overtreding waren.

Sulfiet wordt gebruikt om vlees een rode kleur te geven, maar dit is al decennia verboden. Sulfiet kan een allergische reactie veroorzaken bij consumenten die overgevoelig zijn voor de stof. Het gebruik van sulfiet in vlees kan ook misleidend zijn, omdat de producten er daardoor verser uitzien dan ze in werkelijkheid zijn.