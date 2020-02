Concert BTS in Rotterdam vooralsnog niet in gevaar

Het concert van de populaire K-pop-band BTS op 8 juli in De Kuip in Rotterdam gaat gewoon door. Een woordvoerder van concertorganisator MOJO meldt dat de uitbraak van het nieuwe coronavirus geen invloed heeft op het geplande optreden.

Doordat het concert pas in juli is, zijn er nog geen maatregelen genomen, volgens de woordvoerder. De organisatie heeft nog geen wijzigingen doorgekregen.

Het is nog niet bekend wanneer de kaartverkoop voor het concert van start gaat.

BTS heeft deze week fans gevraagd vanwege het coronavirus niet naar televisieoptredens in Zuid-Korea te komen. De band heeft een persconferentie op maandag gelivestreamd op internet om fans tegemoet te komen.

De boyband trapt in april een wereldtournee af in Zuid-Korea. Daarna reizen de mannen langs verschillende Amerikaanse steden en in juli zijn ze in Europa. Vooralsnog gaan alle shows van de Map of the Soul Tour door.