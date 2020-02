Miljoenenboete voor Rabobank wegens bonussen: hoe transparant zijn financiële instellingen?

De Rabobank heeft drie boetes gekregen vanwege het overtreden van Europe regels voor beloningen. De bank moet 2 miljoen euro betalen. De Nederlandsche Bank, toezichthouder der banken, heeft de Rabobank op drie punten de regels overtreden. Hoe transparant zijn financiële instellingen?

Met name voor consumenten ontbreekt vaak elke vorm van transparantie bij banken en overige financiële instellingen. Ze betalen vaak hoge boetes voor bijvoorbeeld leningen, waaronder rood staan, waar indirect dergelijke beloningen van betaald worden.

Uitkeren bonussen

Aan drie medewerkers werd een bonus uitgekeerd die hoger was dan hun vaste beloning. Dit mag niet volgens de regels. Tevens betaalde de bank deze beloning aan 130 medewerkers niet deels uit in bijvoorbeeld aandelen of opties, terwijl dat wel zou moeten. Ten slotte werd bij 125 van hen de bonus te vroeg uitbetaald. Dit alles speelde zich af in 2014 en gebeurde in de buitenlandse tak van de Rabobank. Sinds 2015 voldoet de bank, die geen bezwaar tegen de boete heeft aangetekend, weer aan de regels.

Hoge maximale rente

Dergelijke bonussen moeten ergens van betaald worden. Het zijn vaak de hoge rentes die banken en andere kredietverstrekkers vragen voor consumptieve kredieten, die hier indirect aan bijdragen. De maximale rente is 14 procent. Met name consumenten die verschillende doorlopende kredieten hebben bij bijvoorbeeld postorderbedrijven, betalen dergelijke rentes. Maar ook voor rood staan of voor een schuld op een creditcard moet een hoge rente betaald worden. De afgelopen jaren is er weinig veranderd aan deze maximale toegestane rente, terwijl hypotheekrentes en spaarrentes wel zijn gedaald.

Maximale rentepercentage

Aan deze rentestand kan Vereniging van Financieringsondernemingen Nederland (VFN) weinig veranderen. Het is aan kredietverstrekkers zelf om te bepalen hoeveel rente zij vragen. Het maximale rentepercentage dat kredietverstrekkers mogen berekenen voor consumententransacties is 12 procent plus de wettelijke rente. De hoogte van de wettelijke rente wordt door de overheid vastgesteld en kan dus variëren. Als de wettelijke rente 2 procent is, is het maximumrentepercentage dus 2+12=14 procent. Niet alle kredietverstrekkers vragen dergelijke rentepercentages. Zo betaalt een consument bij Nederlands Krediet Collectief voor een persoonlijke lening een rente vanaf 3,9 procent.

Mogelijk nog een boete

Het is mogelijk dat Rabobank later dit jaar nog een boete krijgt vanwege het niet voldoende tegenaan van witwassen. Dat zei topman Wiebe Draijer onlangs bij de presentatie van de jaarcijfers, aldus persbureau ANP. Vorig jaar november werd bekend dat de bank 40.000 klanten in de laagste risicoklasse indeelde zonder dit voldoende te onderbouwen. In april bekijkt DNB of deze dossiers naar behoren zijn doorgelicht.