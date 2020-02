Onderzoek: chemische bedrijven overtreden vaak veiligheidsregels

Nederlandse chemische bedrijven overtreden geregeld veiligheidsregels. Dat melden onderzoekers van de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze onderzochten 3650 inspectierapporten die zijn opgesteld tussen 2006 en 2017. De regels werden in die periode 7362 keer overtreden.

In Nederland voeren 494 bedrijven risicovolle activiteiten uit met gevaarlijke stoffen, aldus de onderzoekers. Een kleine groep van de bedrijven is verantwoordelijk is voor een groot deel van de overtredingen. Ongeveer 34 bedrijven gingen elk vaker dan veertig keer de fout in. Ongeveer 8 procent van de bedrijven overtrad geen enkele keer de regels.

Volgens de onderzoekers lijkt het erop dat de kans op een ernstig ongeval niet groter is bij een bedrijf dat regels overtreedt dan bij een bedrijf dat zich keurig aan de regels houdt. Ze doen hier verder onderzoek naar.