Ook college Zandvoort wil Formule 1-teams op strand toelaten

Ook de gemeente Zandvoort wil teams van de Formule 1 in mei over het strand laten rijden om snel van en naar het circuit te komen. Het Noordwijkse gemeentebestuur kwam eerder ook al met dat voornemen. Drie Formule 1-teams, waaronder dat van Max Verstappen, logeren tijdens de Dutch Grand Prix in een luxe hotel in Noordwijk en om te voorkomen dat ze in de file belanden mogen ze over het strand.

Zandvoort stelt wel als voorwaarde: “alleen als het over de weg of door de lucht echt niet kan”, zo omschrijft de regionale omroep NH Nieuws het voornemen van het college. De raad moet er dinsdagavond een definitief besluit over nemen. Op het plan is veel kritiek van omwonenden en natuurliefhebbers.

Duizenden mensen tekenden al een onlinepetitie tegen het plan om Formule 1-teams over het strand van Noordwijk naar Zandvoort te laten reizen. Strandnatuurreservaat Noordvoort, op de grens van de twee gemeenten, is een stiltegebied voor vogels en zeehonden.