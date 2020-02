Beroepszaken moord Ali Motamed alsnog samen behandeld

De twee strafzaken in hoger beroep over de moord op Eneco-monteur Ali Motamed worden alsnog tegelijkertijd en door dezelfde rechters behandeld. In april staan de vermeende opdrachtgever en de twee vermoedelijke daders voor het eerst samen voor de rechter, bleek woensdag bij het gerechtshof in Amsterdam.

Ali Motamed werd op 15 december 2015 doodgeschoten voor zijn huis in Almere. De rechtbank in Lelystad legde de twee uitvoerders – Anouar A. (30) en Moreo M (37) – vorig jaar april celstraffen van respectievelijk 20 en 25 jaar op. Drie maanden later veroordeelde de rechtbank in Amsterdam Naoufal ‘Noffel’ F. (39) als opdrachtgever tot levenslang. Alle drie gingen in beroep tegen de uitspraak.

Doordat twee verschillende rechtbanken de moordzaak behandelden, leek ook het hoger beroep bij twee aparte gerechtshoven te belanden.