FNV wil actieplan van NS vanwege coronavirus

FNV Spoor wil dat de NS met een actieplan komt vanwege het “oprukkende nieuwe coronavirus”. In het noorden van Italië is bij meer dan 350 mensen het virus vastgesteld. De FNV is bang dat het via de internationale trein naar Nederland kan komen.

Een NS-medewerker heeft bij FNV aangegeven dat de verspreiding van het virus snel kan gaan in een trein, omdat de ventilatiesystemen van de hele trein met elkaar verbonden zijn.

Volgens FNV zijn werknemers van de NS bezorgd dat zij besmet raken doordat er veel mensen tegelijk worden vervoerd. Medereizigers en NS-medewerkers lopen het risico besmet te raken als een persoon aan boord het virus heeft, aldus de vakbond.