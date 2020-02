‘Nederlanders eten weinig groentes bij ontbijt en lunch’

Nederlanders eten relatief weinig groentes bij het ontbijt en de lunch, stelt ABN AMRO naar aanleiding van eigen onderzoek. De groenteconsumptie kan omhoog als supermarkten, verwerkers en leveranciers meer kant-en-klare groenteproducten voor ’s ochtends en ’s middags op de markt brengen, zeggen economen van de bank.

De groenteconsumptie in Nederland stijgt elk jaar licht, becijferde ABN AMRO. De door het Voedingscentrum aangeraden 250 gram per dag wordt echter zelden gehaald. Gemiddeld eet de Nederlander 131 gram per dag. In het huidige groeitempo, eten Nederlanders pas over 40 jaar genoeg groentes om de richtlijn van het Voedingscentrum te halen.

De grootste winst kan volgens de bank worden gehaald als meer Nederlanders ’s ochtends en ’s middags groentes gaan eten. Vooralsnog geeft de Nederlander vooral de voorkeur aan brood. Respectievelijk 13 en 18 procent eet groentes bij het ontbijt of bij de lunch, aanzienlijk minder dan in de omliggende landen. Veel Nederlanders geven aan dat zij wel gezonder willen eten, maar denken dat meer groentes consumeren ook meer tijd kost.

Daarom raadt ABN AMRO de groentesector aan met ‘gemaksgroentes’ voor ontbijt en lunch te komen. “Het blijft belangrijk om consumenten gemak, inspiratie, variatie en smaak te bieden en hen te helpen groentes in meerdere maaltijden op de dag in te passen”, aldus de bank. Volgens de ABN AMRO-specialist op het gebied van de markt van voedingsmiddelen, kunnen winkels ook het onbewuste gedrag van consumenten bijsturen. “Bijvoorbeeld door groentes veelvuldig en aantrekkelijk te presenteren en een top 3 van meest gegeten groentes bij ontbijt of lunch te tonen.”