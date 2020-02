Nivel: de griepepidemie verloopt tot nu toe mild in Nederland

De griepepidemie in Nederland verloopt tot nu toe milder dan in de afgelopen vier jaar. Dat meldt het gezondheidsinstituut Nivel. Volgens het instituut gingen er vorige week vijftig op de 100.000 inwoners naar hun huisarts met griepachtige verschijnselen zoals koorts, rillingen en hoofdpijn. Dit ligt onder de grens voor een griepepidemie, stelt Nivel.

Er is sprake van een epidemie als twee weken achter elkaar meer dan 58 op 100.000 mensen griepachtige verschijnselen hebben en minstens 10 procent van deze mensen met het influenzavirus kampt. Het influenzavirus veroorzaakt de ‘echte’ griep, de andere virussen vergelijkbare symptomen.

Als het aantal mensen met griepklachten twee achtereenvolgende weken onder de grens voor griepepidemie blijft, is de epidemie officieel ten einde, aldus Nivel.

Op 12 februari was er officieel sprake van een griepepidemie in Nederland. Toen melden zich gedurende twee weken meer dan 58 op de 100.000 mensen zich bij hun arts met griepklachten. In de week daarna (van 12 tot 19 februari) meldden 72 mensen op de 100.000 zich met griepklachten.

Ondanks het lagere aantal patiƫnten met griepachtige klachten, circuleert er nog wel steeds influenzavirus in Nederland, aldus Nivel.