Ruim 400 journalisten uit meer dan 20 landen naar MH17-proces

Ruim vierhonderd journalisten uit meer dan twintig landen hebben zich aangemeld voor het strafproces over het neerhalen van vlucht MH17 in 2014. Het monsterproces, waar nu al meer dan een jaar voor is uitgetrokken, begint maandag 9 maart in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Naast de rechtbank is voor de media een heel perscentrum gebouwd, daar kunnen de zittingen gevolgd worden. Ook kan een handjevol pers in de zittingzaal terecht. Journalisten uit onder meer Nederland, Duitsland, Australië, Rusland, de Verenigde Staten, Oekraïne, Maleisië, Zweden, Zuid-Afrika, België en Canada hebben zich aangemeld. Ook zijn 45 straalwagens – waarmee tv-zenders werken – geaccrediteerd. De pers kan zich tot en met dinsdag aanmelden, een woordvoerster van de rechtbank verwacht dat een aantal dat nog op de valreep zal doen.

Bij het proces worden ook 65 internationale waarnemers verwacht om de procesgang in de gaten te houden.

Het vliegtuig van Malaysia Airlines werd onderweg van Schiphol naar Kuala Lumpur op 17 juli 2014 uit de lucht geschoten. Dat gebeurde boven het oosten van Oekraïne, waar pro-Russische separatisten vochten tegen het Oekraïense regeringsleger. De Boeing 777 werd geraakt door een Buk-raket. Alle 298 mensen kwam om het leven, onder wie bijna 200 Nederlanders.

Het Openbaar Ministerie vervolgt drie Russen en een Oekraïner voor het neerhalen van het toestel. De vier worden verdacht van moord. Het gaat om rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. Mogelijk komen er nog meer verdachten bij.