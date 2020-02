Veel vragen bij coalitiepartijen over verspreiding coronavirus

CDA en D66 willen meer duidelijkheid over de maatregelen die Nederland treft om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Het CDA wil onder meer weten wat minister Bruno Bruins scholen en bedrijven in het grensgebied met Duitsland adviseert. D66 wil weten of de quarantaineperiode van 14 dagen wel voldoende is.

Het virus dook deze week ook in Duitsland op, niet ver van de Nederlandse grens. Rondom het plaatsje Selfkant, net over de grens bij Sittard, blijven scholen en kinderdagverblijven dicht.

Het CDA wil weten wat Bruins Nederlandse scholen adviseert “die ook leerlingen hebben die uit het Duitse grensgebied komen” en aan “bedrijven die werknemers hebben uit de getroffen plaats”.

Beide partijen vragen zich af of het wel voldoende is om alleen mensen te testen, die symptomen vertonen. “Worden er op dit moment stappen gezet om preventief te testen op het virus?”, vraagt D66-Kamerlid Anne Diertens.

Het RIVM en de Wereldgezondheidsorganisatie sluiten niet uit dat mensen die nog niet symptomatisch zijn, toch anderen kunnen besmetten.

“Is het onder deze omstandigheden niet volstrekt onvoldoende dat er slechts getest wordt als iemand symptomen heeft en daarbij ook nog ofwel in besmet gebied geweest is ofwel direct contact gehad heeft met een zieke?”, vragen CDA-Kamerleden Pieter Omtzigt, Anne Kuik en Joba van den Berg.