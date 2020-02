Coronavirus treft theater Stage Entertainment in Milaan

Een theater van Stage Entertainment in Milaan is voorlopig gesloten in verband met de uitbraak van het nieuwe coronavirus in die regio.

Het Nederlandse entertainmentbedrijf – opgericht door Joop van den Ende – laat weten dat de Noord-Italiaanse stad alle openbare gelegenheden en instellingen gesloten heeft. “Dat geldt dus ook voor ons theater in Milaan”, zegt een woordvoerder. ItaliĆ« heeft inmiddels meer dan vierhonderd besmettingen vastgesteld.

Het is niet duidelijk hoe lang de maatregelen van kracht blijven. “Uiteraard staat de gezondheid van onze collega’s en bezoekers voorop. We hopen natuurlijk dat deze situatie zich snel ten positieve zal keren.”

Teatro Nazionale werd in 2006 aangekocht door Stage Entertainment en opende in 2009 haar deuren. Grote producties waaronder Mamma Mia!, Dirty Dancing en A Chorus Line hebben er gedraaid. Het bedrijf, dat werd opgericht in 1998, heeft theaters in zes landen.