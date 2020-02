Liquidatieproces Marengo niet voor 2021 inhoudelijk behandeld

Het liquidatieproces rond hoofdverdachte Ridouan Taghi zal niet eerder dan begin volgend jaar inhoudelijk behandeld worden. Dat voorspelde het Openbaar Ministerie donderdag tijdens een inleidende zitting. Het OM denkt het dossier eind dit jaar “grotendeels gereed” te hebben.

“Aanvankelijk dachten we dat de inhoudelijke behandeling eind dit jaar wel zou kunnen, maar dat lijkt iets te optimistisch”, aldus de officier van justitie. Het OM doet momenteel ook nog onderzoek naar meer recente feiten waar Taghi mogelijk bij betrokken is, zoals bijvoorbeeld de moord op de advocaat van de kroongetuige in dit proces. Dit zal waarschijnlijk geen deel uit gaan maken van Marengo, maar een nieuw proces worden. Het OM kan nog niet inschatten wanneer deze onderzoeken klaar zijn.

Marengo draait om een reeks liquidaties en pogingen daartoe in de onderwereld. Er zijn zeventien verdachten.