‘Natste februari sinds begin van de metingen’

Februari 2020 gaat de boeken in als natste februarimaand sinds de weermetingen in 1901 begonnen. Volgens Weeronline viel tot nu toe in het hele land gemiddeld 142 millimeter neerslag. Normaal valt in februari 55 millimeter water. In 1946 viel ook veel regen: 138,6 millimeter. In 2002 was het 129,3 millimeter.

In onder andere Hoogwoud, Apeldoorn en Helmond viel de meeste regen met 180 millimeter. De minste neerslag viel in Zeeland met tot nu toe 70 tot 100 millimeter. De rest van de maand wordt nog zo’n 25 millimeter verwacht, zodat vrijwel overal in Nederland meer dan 100 millimeter is gevallen.

Het was ook de op één na zachtste februarimaand sinds 1901. Het was gemiddeld 7,2 graden, terwijl het normaal gemiddeld 3,3 graden is in februari. Nummer één blijft 1990 met 7,6 graden.

Op 16 februari werd de eerste officiële lentedag genoteerd met in De Bilt 16,7 graden. Deze temperatuur betekende ook het tweede warmterecord van dit jaar. In het Limburgse Arcen werd het die dag 18,3 graden.