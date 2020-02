Patiënt in Tilburgs ziekenhuis besmet met coronavirus

In het TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg ligt een man die is besmet met het nieuwe coronavirus. De patiënt ligt op een geïsoleerde afdeling. Dat meldden gezondheidsinstituut RIVM en minister Bruno Bruins (Medische Zorg) donderdagavond. Het is de eerste keer dat in Nederland een besmettingsgeval is vastgesteld.

De besmette man is volgens het RIVM kort geleden in de Noord-Italiaanse regio Lombardije geweest. In Italië zijn zeker 650 besmettingen gemeld en zeventien patiënten zijn overleden.

Over de identiteit van de patiënt in Tilburg is verder nog niets bekendgemaakt. De besmetting werd vastgesteld door onderzoek in het laboratorium van het ziekenhuis. De GGD zoekt op dit moment uit met wie de man in contact is geweest. Zo wordt onder meer onderzocht of hij carnaval heeft gevierd. De kans dat hij andere mensen heeft besmet, kan dan een stuk groter zijn.

“Het RIVM blijft alert op mogelijke nieuwe besmettingen en past hetzelfde protocol toe wanneer nieuwe besmettingen worden ontdekt: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt.”

Bruins maakte de eerste virusbesmetting in Nederland bekend tijdens de rechtstreekse tv-uitzending ‘Het coronavirus: feiten en fabels’ op NPO 1. De minister kreeg een briefje in zijn handen gedrukt dat hij meteen voorlas. Volgens de NOS zou de man “tegen de vijftig jaar” zijn.