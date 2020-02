Recorddrukte op website RIVM door coronavirus

De informatie over het coronavirus van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voorziet in een grote behoefte. Woensdag is de internetpagina van het instituut maar liefst een miljoen keer aangeklikt. Terwijl er gewoonlijk ongeveer 80.000 keer per dag op de site wordt gekeken, aldus een woordvoerder donderdag.

“Het is een absoluut record. Nooit eerder heeft een onderwerp waarover wij berichten zoveel aandacht getrokken. Ook niet bij vorige virussen zoals de Mexicaanse griep of SARS”, zegt de woordvoerder.

Op de pagina is het laatste nieuws over de verspreiding van het virus te vinden, maar ook algemene informatie over het virus en het ziekteverloop. Daarnaast worden tientallen vragen beantwoord over onder meer de situatie in Nederland en in andere landen, over aanpak en maatregelen in Nederland en over testen op besmetting.