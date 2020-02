Slachtoffers schildersziekte kunnen vergoeding claimen

Werknemers die door OPS, ook wel schildersziekte genoemd, ziek zijn geworden, kunnen een aanvraag indienen voor een eenmalige financiële tegemoetkoming. Op 1 maart gaat de regeling in, melden vakbond FNV en de Stichting OPS. De slachtoffers werkten met oplosmiddelen die beschadigingen aan het centraal zenuwstelsel veroorzaken.

Het gaat om circa 540 mensen bij wie de diagnose is gesteld, vooral schilders. De eenmalige schadevergoeding komt neer op zo’n 20.000 euro per persoon. De slachtoffers kregen de beroepsziekte door een te hoge blootstelling aan vluchtige oplosmiddelen. Ook onder autospuiters, stoffeerders en drukkers zijn slachtoffers. Symptomen van OPS (Organisch Psycho Syndroom) zijn concentratieproblemen, zware hoofdpijn, vermoeidheid en depressies.

Sinds begin deze eeuw mag er in veel sectoren niet meer met de omstreden oplosmiddelen worden gewerkt. Oplosmiddelarme en oplosmiddelvrije producten dienen als alternatief. “Maar ook dan zijn goede voorzorgsmaatregelen van belang”, aldus de stichting. Die zette zich ruim 15 jaar in voor een regeling zoals die ook al geldt voor slachtoffers van het kankerverwekkende asbest.

Werkgevers in de branche weigerden te betalen of zijn niet meer te achterhalen. De Tweede Kamer besloot daarom eind 2018 al dat de Rijksoverheid opdraait voor de kosten van de regeling. “Het feit dat de overheid voor deze unieke groep een financiële regeling opstelt is uitzonderlijk”, aldus de stichting, die blij is met de regeling. “De overheid heeft immers geen werkgeversaansprakelijkheid.”

“Er zitten vele schrijnende gevallen onder de OPS-patiënten en het feit dat men lange tijd geen oog en oor had hiervoor, heeft veel onbegrip en verdriet veroorzaakt.”