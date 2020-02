Trampassagier mag niet alle beelden aanslag zien

Een passagier die vorig jaar maart de aanslag in een tram in Utrecht overleefde, krijgt niet alle beelden van de aanslag te zien. De rechtbank in Den Haag heeft die eis in kort geding afgewezen.

De eiser, Mustafa Ercan, wilde aantonen dat hij niet alleen slachtoffer is van de terreuraanslag, maar dat de verdachte Gökmen T. ook geprobeerd zou hebben om hem te vermoorden. Volgens Ercan heeft T. zijn wapen op hem gericht en een aantal keren de trekker overgehaald. Er zouden geen kogels uit zijn gekomen, mogelijk omdat het haperde of de kogels op waren.

De rechtbank in Den Haag oordeelt dat Ercan er geen belang bij heeft om beelden te zien van een deel van de tram waar hij zelf niet is geweest. Hij heeft wel alle beelden gezien waarop hij zelf is te zien en hij mag de beelden van vier camera’s zien van het deel van de tram waar hij aanwezig was.

Ercan wilde de beelden zien om daarmee zijn vordering tegen T. te onderbouwen. De slachtoffers en nabestaanden van de aanslag krijgen volgende week tijdens de rechtszaak de gelegenheid om te vragen om een vergoeding voor fysieke en psychische schade.