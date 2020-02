Een 43-jarige man en een 40-jarige vrouw zijn donderdag om het leven gekomen door een schietpartij in een woning in Everdingen. De overleden man was een politieman van de Landelijke Eenheid. Volgens de politie is hij mogelijk de schutter.

De politieman overleed onderweg naar het ziekenhuis aan zijn verwondingen. “Er zijn sterke aanwijzingen dat hij eerst de vrouw om het leven heeft gebracht en daarna zichzelf”, aldus de politie.

De Rijksrecherche stelt een onderzoek in.