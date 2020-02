Amsterdam nog niet tevreden met geste Airbnb

De Amsterdamse wethouder Laurens Ivens (wonen) vindt het goed dat Airbnb iets gaat doen aan overlastgevende gasten, maar is ook van mening dat het bedrijf nog te weinig actie onderneemt. Ivens reageert daarmee op een pakket van maatregelen dat het woningverhuurplatform vrijdagochtend aankondigde. Hij wil dat ook Airbnb een boete kan krijgen bij overtredingen.

“Het blijft erg teleurstellend dat Airbnb illegale verhuur van meer dan dertig nachten of aan meer dan vier personen niet wil voorkomen”, laat Ivens weten. “Dat ze advertenties zonder registratienummer vrijwillig willen weren, maakt overheden afhankelijk van deze platforms. En ze laten nu juist zien dat ze met het handhaven van de regels niet zo betrouwbaar zijn. Daarom is het de hoogste tijd dat platforms en Airbnb zelf ook beboet kunnen worden bij het overtreden van regels.”

Wel vindt Ivens het goed nieuws dat Airbnb de overlast van huurders wil aanpakken. “Airbnb erkent eindelijk dat ze overlast veroorzaken. In vijf jaar tijd zijn ze in Amsterdam vier keer zo groot geworden en in de binnenstad ondervindt 80 procent van de mensen overlast van toeristische verhuur van woningen”, aldus de wethouder.

Airbnb kondigde vrijdag aan dat het gemeenten wil gaan helpen met het handhaven op illegale vakantieverhuur door advertenties zonder registratienummer te weigeren en data te delen met gemeenten. Doordat het registratienummer herleidbaar is tot een adres, kunnen gemeenten handhaven op eventuele illegale verhuur of overlast. Ook maakte het platform maatregelen tegen overlast van huurders bekend. Airbnb wil daarnaast in meer gemeenten belasting gaan betalen.