Bezoek koning aan Indonesië gaat vooralsnog gewoon door

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bekijkt van dag tot dag of het staatsbezoek van koning Willem-Alexander aan Indonesië volgende maand door kan gaan. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Punt van zorg is vooral het coronavirus dat zich in snel tempo over de wereld verspreidt. De dienst gaat er voorlopig gewoon vanuit dat het bezoek van 10 tot en met 13 maart doorgaat.

Dat geldt ook voor de handelsmissie, onder leiding van minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) die gelijktijdig staat gepland. Ook andere ministers hebben de reis naar Indonesië in hun agenda staan.

Indonesië heeft nog geen besmettingen met het coronavirus gemeld en is daarmee een uitzondering in Zuidoost-Azië. Maleisië en Singapore bijvoorbeeld hebben samen tientallen besmette patiënten gemeld. Viroloog Ann Vossen van het Leidse ziekenhuis LUMC zette donderdagavond in een tv-programma over het coronavirus op NPO 1 vraagtekens bij de schone lei van Indonesië. Volgens haar is dat eerder een kwestie van gebrekkig detecteren dan dat er werkelijk geen besmettingsgevallen zijn.