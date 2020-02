Fimpje RIVM: hoe werkt een contactenonderzoek?

In een kort filmpje legt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uit hoe een contactenonderzoek verloopt nadat bij een patiënt een besmettelijke ziekte is vastgesteld.

Terwijl deze patiënt wordt geïsoleerd, onderzoeken de GGD’s met wie hij of zij contact heeft gehad. Deze mensen worden gecontroleerd op mogelijke ziekteverschijnselen. Als ze die hebben, worden ook zij geïsoleerd. Door zo’n contactenonderzoek worden nieuwe patiënten makkelijk gevonden en kan verspreiding van de ziekte worden voorkomen, aldus het filmpje.

Teamhoofd en arts infectieziekten van de GGD in Amsterdam Anja Schreijer legde het eerder als volgt uit: “Al die mensen gaan we dan bellen en vragen hun gezondheid twee weken goed in de gaten te houden en zich te melden bij symptomen. Mocht er iemand besmet zijn, dan begint dat hele protocol opnieuw.” Zij spreekt namens de GGD GHOR Nederland, de overkoepelende brancheorganisatie van de 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’s) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR).

Het nieuwe coronavirus kan zich verspreiden via druppels, bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van een ander. De contacten die bij de GGD in beeld zijn, moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen en dit melden aan de GGD. Ook moeten ze melding maken van eventuele andere klachten die zij hebben.