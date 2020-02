Geen grote zorgen over coronavirus op de Huishoudbeurs

Het coronavirus leidt niet tot grote zorgen bij de organisatie van de Huishoudbeurs, die al bijna een week gaande is. Op vrijdagochtend, de eerste beursdag na het bekend worden van de eerste twee besmettingen van Nederlanders, stromen met name de vrouwen weer in groten getale toe in de RAI in Amsterdam.

“We hebben sinds gisteren wel wat meer gerichte vragen gekregen van mensen of de beurs nog wel doorgaat en vragen over welke voorzorgsmaatregelen worden genomen. Maar we hebben zeker niet de indruk dat de mensen de beurs daarom niet komen bezoeken”, aldus een woordvoerster. “We hebben vanochtend een rondje gemaakt bij de exposanten, maar ook daar zijn geen zorgen. We houden alles goed in de gaten en nemen alle vragen serieus. Maar er is vanuit de overheid geen berichtgeving die de doorgang van ons evenement beïnvloedt.”

Het coronavirus speelt al de hele beurs een rol. De organisatie volgt sinds het begin van de beurs afgelopen zaterdag de richtlijnen van het RIVM en de GGD. “Die richtlijnen blijven we in de gaten houden. We waren al extra attent op de hygiëne, maar verder verloopt alles als altijd. We hebben ons de afgelopen dagen eigenlijk meer druk gemaakt over alle ‘codes geel’, of mensen hier met de harde wind en gladheid wel konden komen”.

Ank uit Naaldwijk en haar dochter hebben er niet over getwijfeld naar de beurs te komen. “We zullen wel een keer extra onze handen wassen, maar maken ons er verder niet erg druk over. Tilburg is ver weg en we hebben ons verheugd op een leuk dagje uit.”

De beurs in Amsterdam duurt tot en met zondag.